Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), advirtió que el país y aún no ha ganado la guerra contra el coronavirus. Con un promedio de 10.000 nuevos casos diarios y 200 fallecidos reportados al día, la pandemia sigue vigente. Por eso, el éxito de esta nueva etapa dependerá de la responsabilidad colectiva.

En este sentido, Sabogal insiste en que los ciudadanos acaten las medidas de bioseguridad o sino en 14 días habrá un rebrote.

“Esta primera etapa nos genera una cultura de autocuidado, nos ha generado una actitud más defensiva y también un daño económico a los individuos. El país necesariamente deberá abordar la reactivación económica, pero eso no debe estar por encima del ser humano, la reapertura de servicios nos va a llevar a un rebrote si la gente no toma los cuidados, los hospitales están más preparados, hay protocolos de atención, es verdad, pero también hay un personal diezmado por la enfermedad, incapacidades, fallecimientos. Por eso esta nueva etapa no es para tomarla con folclor, sino con acatamiento de las directrices y depende de cada uno de nosotros, si mañana nos desbordamos, en 14 días veremos los hospitales abarrotado, ojalá eso no suceda”.