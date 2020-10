Uno de los planes que más disfrutan hacer los cartageneros y turistas es tomar el sol en la orilla de la playa y darse un buen baño de mar. Luego de más de seis meses de restricciones el pasado primero de octubre la Alcaldía de Cartagena dio inicio al plan piloto de reapertura de Playa Azul La Boquilla, por contar con todos los requerimientos para una reactivación segura, y dejó en espera el piloto de una zona en Bocagrande. (Lea aquí: Este 1 de octubre solo abrirá Playa Azul La Boquilla)

Aunque algunos pensaban que la espera podía ser más larga, el gerente de playas del Distrito, Jean Paul López, le confirmó a El Universal que el próximo viernes, 9 de octubre, se abrirá “el bloque 2 que corresponde a lo que es conocido como playa El Bony frente al hotel Decamerón en Bocagrande”.

“Serán 120 unidades socio familiares las que se habilitarán, para una capacidad por jornada de 720 personas, en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde”.

Además, recalcó que durante estas dos semanas el comportamiento de la ciudadanía en la playa ha sido ejemplar y que hasta ayer habían ingresado alrededor de 5.500 personas a Playa Azul.

“Las personas han disfrutado de forma agradable, responsable y biosegura su módulo, con protección al medio ambiente, dejando todo limpio. Es un balance muy positivo”.

Así podrá acceder

De acuerdo con el funcionario el acceso a esta playa será igual que en Playa Azul, es decir, por reservas a través de la página web http://reservadeplayas.cartagena.gov.co, donde encontrarán toda la información sobre las playas habilitadas, los módulos y horarios disponibles.

En ese link deberán agendar la fecha de su visita, el horario, número, nombres y documento de identidad de los acompañantes. Además deberán diligenciar una encuesta COVID. Solo se podrá asistir con el grupo familiar con el que se convive, máximo seis personas.

“Los ciudadanos harán las reservas, que son gratuitas, y deben validarlas en el correo que les va a llegar. Al momento de confirmarlas les sale un código QR y el modulo que se les asignó, más una información general de la playa porque estamos encontrando casos que no validan con el correo y queda el proceso a mitad de camino, luego llegan y no saben que no se puede ingresar comida, bebida, alcohol, ni mascotas, entonces como no validan la reserva no les sale el resto de información”, sostuvo López. (Lea aquí: Si hizo la reserva en Playa Azul, debe confirmar el correo)

Las playas que siguen

López recordó que la selección de las playas para la reapertura se está haciendo mediante un estudio realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Salud, Dimar, Secretaría de Planeación, Gerencia de Espacio Público, coordinación de playas y Dadis.

“Todo un equipo ha tomado las decisiones y ha hecho las evaluaciones de las mejores playas de la ciudad para luego pasarlas al comité local de playas, que es la máxima autoridad aquí en el Distrito para analizar esa información y hacer la aprobación del piloto de apertura”.