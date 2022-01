“Este año hice dos viajes que lograron reafirmar en mí mismo que voy llevando a Cartagena por el camino correcto. Estos viajes me ayudaron a levantar la cabeza de la arena y ver el mundo que hay afuera, ver la recepctividad que tiene Cartagena y el ánimo que tienen muchos de hacer negocios con Cartagena. Somos una joya a nivel mundial y no hemos explotado eso por estar aquí con un montón de carroñeros”.

Proyectos financiables

El mandatario de los cartageneros develó que hace unas semanas tuvo una reunión virtual con un representante de un importante banco de inversión y con la directora de mercados emergentes para América Latina.

“De los proyectos que les presentamos nos dijeron que hay cuatro que son autofinanciables. Uno de ellos es el centro administrativo distrital, pues podemos pagar ese proyecto con los arriendos de oficinas dispersas en toda la ciudad. En este centro estarían todas esas oficinas, además que tendrá otras bondades. Con eso que pagamos de arriendo, en ocho años podemos pagar lo del centro administrativo. Hay que esperar qué dicen los bancos en enero, cuando empezarán las conversaciones formales”, develó Dau.

Reiteró que la prioridad al comenzar enero será la estructuración de los proyectos para estas megaobras, buscar la financiación para las mismas.

“Buscamos líneas de crédito para financiar los estudios de estos proyectos y hacerlos con los bancos. Mi mensaje para los cartageneros en este nuevo año es que hay que ser optimistas, las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Creo que la gente se ha dado cuenta de quién es quien y vamos a sacar la ciudad adelante y gracias a los cartageneros, pues gracias a ellos es que los malandrines no me han hecho daño. Quiero darles una señal de esperanza, hasta ahora han confiado en mí, y tal como dije el día que me eligieron alcalde, no los voy a defraudar. Estoy trabajando duro”, concluyó el alcalde de Cartagena.