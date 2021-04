La situación de Transcaribe ha sido tema de conversación y preocupación para los cartageneros durante las últimas semanas. Y es que de este sistema depende la movilidad de una gran cantidad de ciudadanos. Este sábado el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Transcaribe informó de nuevos cambios que los usuarios deberán tener presentes al momento de utilizar el servicio desde la otra semana.

El SITM informa que la ruta A109 Nuevo Bosque - Santa Lucía dejará de operar desde el lunes 12 de abril, y la ruta A102 Universidad Tecnológica-Portal operará, desde ese mismo día en los horarios: de 6:00 am a 8:00 am, de 11:00 am a 1:00 pm, y de 5:30 pm a 7:00 pm.

Baja demanda

Con el COVID-19, mucho cambió en la ciudad, entre ello la frecuencia para movilizarse debido al teletrabajo, la educación a distancia y también al confinamiento. Así que la demanda de usuarios que utilizan la ruta, disminuyó drásticamente, lo que obliga a Transcaribe a realizar estas modificaciones.

De acuerdo con Sindry Camargo Martínez, gerente de Transcaribe, “estos cambios buscan la optimización de la programación y operación del sistema de transporte masivo, respondiendo a la demanda proyectada que se ha podido establecer, gracias a las constantes revisiones y análisis que se realizan a las curvas de oferta-demanda de estas rutas”.

Camargo ratificó que Transcaribe sigue trabajando para brindarle a los cartageneros un servicio de calidad. “El sistema de todos los cartageneros sigue adelante en su compromiso de garantizar una mejor movilidad a los ciudadanos”, aseguró.