Desde 2017, al Cabildo Indígena Zenú de Membrillal (Caizem), asentado en la finca San Isidro, propiedad de particulares, lo persigue una orden de desalojo.

“Caizem tiene un trauma por el desalojo”, afirmó a El Universal su capitán, Daniel Cantillo. Es por esto que el pasado viernes 4 de marzo representantes del cabildo se reunieron con la secretaria (e) del Interior, Paola Pianeta Arango.

En esa reunión se confirmó el compromiso de la administración del alcalde William Dau Chamat con el proceso de traslado de este grupo indígena. Lea: ¿En qué quedó el desalojo al Cabildo Indígena Zenú de Membrillal?

“El objetivo era definir qué se va a dar del traslado de Caizem este año, en qué va ese proceso. La secretaria del Interior nos informó que este año no puede ser, pero se comprometió a hacer todo lo posible por gestionar, activar una ruta para el traslado. Se comprometió además con que no nos van a estar intimidando con el desalojo y como capitán estoy más tranquilo de que no nos van a sacar”, manifestó Cantillo.

En total son 62 casas con cerca de 390 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores, las que conforman el cabildo en la finca San Isidro. La mayoría de estas viviendas presentan un estado deplorable, ante el cual el Distrito adquirió otro compromiso.