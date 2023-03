Desalojo en Tierrabomba: Armada dice que el predio en disputa sí es suyo

“Es el Ministerio de Defensa Nacional su legítimo propietario, título que adquirió como resultado del proceso de clarificación de la propiedad realizado sobre la totalidad de la Isla de Tierrabomba por parte del extinto Incoder en el año 2015. En tal virtud, se vienen adelantando acciones tendientes a la restitución de los terrenos ocupados de manera ilegal en esta Isla, y en general en todo el territorio nacional. Dada su naturaleza fiscal, este predio es imprescriptible, por lo cual se da aviso a la población en general que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que pretenden su venta”, explicó la autoridad nacional. Lea: “Dice querernos como un papá, pero no invierte”: bomberos a Dau

Los nativos manifestaron su malestar con la situación, expresando que: “El Gobierno nacional nunca ha hecho presencia en nuestro territorio, siempre hemos sido los nativos quienes hemos poseído este lugar, por eso no pueden venir con sus pretensiones de buscar procesos reivindicatorios”.

“No conocen la isla”

Consultada por la reciente respuesta de la Armada, la abogada y líder social de Tierrabomba, Caridad Coneo Contreras, sostuvo que el predio al que esta se refiere y al que denomina como El Polvorín es en realidad un predio distinto al de playa que muchos nativos ocupan.

“Los Polvorines no es aquí donde se quería hacer el desalojo, eso es entre Caño de Loro y Punta Arena, es un terreno allá arriba, en la parte de atrás de la isla. Nosotros acá tenemos El Cañito, que es una zona de playas donde la comunidad vive del turismo. La Armada no conoce la isla, están enredados. Aquí no es Los Polvorines, en Los Polvorines es donde ellos tienen su base militar, sus armamentos, eso allá está lleno de soldados. Estamos hablando de dos terrenos diferentes”, concluyó la defensora de esta comunidad insular.