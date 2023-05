¡Desalmados! Drogaron y robaron a emprendedores con discapacidades

Hoy, Ana acudió a la sala de redacción de El Universal, pero desafortunadamente fue para solicitar ayuda, ya que en estos momentos se encuentran sin recursos tras el robo de todas sus herramientas e implementos de trabajo, esto luego que un grupo de delincuentes ingresaran a su vivienda y se llevaran todo sin dejar rastros.

Relatos de un hurto despiadado

Ana narró lo que le ha estado ocurriendo desde el 1 de diciembre de 2022, evento que ha desencadenado hasta la fecha toda una ola de incertidumbre para ella y su familia. “El año pasado para diciembre, yo ya estaba viviendo con mi esposo Manuel, yo soy consciente de que vivimos en un barrio peligroso, por lo que es normal estar expuestos a situaciones de inseguridad. A nosotros nos amenazaron, hicimos la respectiva denuncia y nos dijeron que teníamos que mudarnos si era posible, ya que somos personas con alto riesgo de ser atacados, mi esposo y yo somos discapacitados y no tenemos cómo defendernos”, indicó.

Esa madrugada, alrededor de las 5:00 am, Ana y su esposo despertaron buscando el celular, pero para sorpresa de ambos, este no estaba, y al salir a la sala de la vivienda notaron que las puertas estaban abiertas. “Mi esposo salió en la silla de ruedas y no vio nada, empezamos a revisar y no estaban las herramientas que nos habían donado, así como tampoco estaban los potes de pintura que con tanto esfuerzo habíamos conseguido. A parte de eso, yo me sentía débil, con dolor de cabeza y taquicardia, así que nos fuimos para el puesto de salud, ahí nos explicaron que habíamos estado bajo efectos de la escopolamina”.