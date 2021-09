Más de la mitad del barrio no tiene tuberías, les toca esperar que llegue el carrotanque a suministrar el servicio, y los que tenemos redes debemos levantarnos a las 2 de la mañana a coger el agua porque en el resto del día no hay. Es una encrucijada grande en la que todo el barrio se ve afectado. Este mantenimiento de hoy para nosotros es más de lo mismo de siempre, aunque lo estamos sufriendo más porque a las tuberías no llega agua desde ayer, mucho antes que se iniciara la suspensión en media Cartagena”. De esa forma resumió el líder comunal de Colinas de Villa Barraza, Felipe Morillo, el drama que vive su comunidad por la ausencia del servicio legal de agua potable. (Lea: Recuerde: este miércoles más de 150 barrios de Cartagena estarán sin agua).

Ayer, con la parada programada por Acuacar en el 60 por ciento de Cartagena para realizar labores de mantenimiento a la infraestructura del acueducto, estos sectores también se vieron afectados, aunque sus habitantes indicaron que eso hace parte de la cotidianidad. “No tenemos agua, nunca nos han legalizado el servicio, no tenemos tuberías, vivimos gracias a los carrotanques que nos manda la Alcaldía a través de Aguas de Cartagena, pero eso no es todos los días, por eso debemos guardar el agua y hacerla rendir durante varios días hasta que nos vuelvan a mandar. Que hoy no haya servicio es normal para nosotros”, señaló Maricela Contreras, residente en la zona.

(Lea: Vía La Cordialidad, de estar a oscuras a ser de las mejor iluminadas de Cartagena).

En el caso de Colinas de Villa Barraza, Morillo afirmó que al mes reciben 22 carrotanques, cinco por semana en promedio. “Los que nos levantamos a las 2 de la madrugada a coger de la llave nos bandeamos ese día, y los que no tienen tuberías esperan el camión y guardan el agua en tanques grandes en sus patios. Aquí la noticia no es que no haya agua, la noticia es que la haya permanentemente”, señaló el líder comunal.