“Dependemos de los hornos crematorios”: funerarias

Precisamente ayer, la veeduría de salud Color Esperanza expuso que se siguen presentado demoras en el retiro de los fallecidos en las clínicas y residencias. “En la clínica San José de Torices permanece un cadáver con más de 52 horas, se ha hecho el llamado a las entidades y ninguna ha tomado cartas en el asunto, no es temporal como lo dijo el alcalde, no se han tomado las medidas de fondo a esto que es bastante preocupante, esa negligencia puede incrementar los contagios”.

La polémica por la acumulación de cadáveres en las clínicas, hospitales y casas, así como su disposición final, sigue vigente, pese a que el alcalde de Cartagena, William Dau, a través de un video publicado en sus redes sociales explicó que “eso fue un problema muy temporal que ya quedó solucionado”, y asimismo la directora del Dadis, Johana Bueno, dijo que “la acumulación de cadáveres se debió a un conflicto que había entre las diferentes IPS y las empresas de servicios funerarios”. (Lea aquí: Cuerpos de fallecidos por Covid-19 no se pueden cremar sin autorización )

“En términos generales, no tenemos dificultades con esto en el país. La única ciudad con problemas es Cartagena. No es necesario tener la determinación -diagnóstico- de COVID para hacer la disposición final del cadáver. Entiendo que algunas poblaciones por temas culturales prefieren enterrarlos y no la cremación, y eso puede estar recargando la disposición final del cadáver; por eso en la medida en que mejoremos -la toma y entrega- de muestras, esta situación se puede mejorar más rápido”.