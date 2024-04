Denuncian supuesta negligencia en clínica San José de Torices

“Desde ahí comenzaron a decir que la EPS no había mandado la autorización, sabiendo que si lo hizo. Me enteré de que ellos tienen un quirófano que están arreglando y el otro no se qué problema tendrá. En el transcurso de toda esta semana me dijeron que finalmente el procedimiento sería 9 de abril a las 9 de la mañana, luego en la noche del 8 me dijeron que se cancelaba y no me dieron razón, solo que me acercara a recursos humanos donde tampoco me dijeron nada”.

Cabarcas tiene mas de tres semanas internado y mas de diez días a la espera del procedimiento. En medio del desespero por ser atendido, incluso pidió el alta voluntaria debido a que en la clínica no está recibiendo atención y tampoco puede trabajar, sin conocer todavía las razones del dolor.

Desde el 29 de marzo, no se habría acercado a el ningún médico, no está recibiendo tratamiento y únicamente llegaría una enfermera a tomarle el azúcar y la presión. Puede interesarle: Renta Joven: los pagos para estudiantes llegarían en abril