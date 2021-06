Este grupo ha identificado más de 20 construcciones de este tipo, de las cuales dos llevan más de un año selladas, pero no pasa nada. Según comentaron, “las obras fueron paralizadas, pero no avanza el proceso para ver si desmontan o multan”.

“Este es un fenómeno que está proliferando y están en varias calles como: Calle Larga, El Pedregal, calle del Cuartel del Fijo, calle Segunda de Badillo, en la Torre del Reloj, por nombrar algunas. Nosotros, evidentemente hemos puesto las denuncias respectivas ante el IPCC y en algunos casos ellos han realizado el sellamiento de estas obras, pero resulta que todo queda ahí. Hemos tenido conocimiento de que los infractores no son notificados”, comentó Isabela Restrepo, miembro del Colectivo Somos Centro Histórico.

¿Qué pasa?

El colectivo lo que busca es proteger el Patrimonio Urbanístico y Cultural en esta parte de la ciudad que hoy ostenta el título internacional de Patrimonio de la Humanidad otorgado la Unesco hace 38 años, por lo que han estado vigilando este tipo de construcciones que atentan contra el patrimonio, y denuncian, pero consideran que las acciones que la entidad realiza para frenar esta problemática son insuficientes, por eso piden que sea fortalecida.

Restrepo comenta que “por eso decimos que a pesar de que hay algunas acciones, no son suficientes y por eso estamos pidiendo el fortalecimiento del IPCC, pues nos damos cuenta de que si nosotros no denunciamos, no hay acciones por parte de ellos, pero consideramos que debería existir una comunicación más directa con nosotros, pues después de radicar la queja, el IPCC por ley tiene 30 días hábiles para responder y en todo ese tiempo la obra que están realizando puede ser terminada”.

Lea aquí: Suspenden obras en edificio y un hostal del Centro Histórico