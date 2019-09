Denuncian presencia de culebras en Centro de Desarrollo Infantil en Bicentenario

Unas culebras empezaron a aparecer de manera repentina en Bicentenario la semana pasada, sembrando pánico en todos los habitantes. Lo más preocupante es que han sido halladas en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Aeiotü, donde se educan aproximadamente 300 niños entre 0-5 años de Bicentenario y otras urbanizaciones como Flor del Campo, Colombiatón o Villas de Aranjuez.

“Estamos muy preocupados, necesitamos que se haga una intervención porque nuestros hijos pueden verse perjudicados con alguna mordedura, no sabemos si se trata de culebras venenosas o no, pero le pedimos a las autoridades distritales que intervengan”, señaló una madre de familia, quien explicó que el CDI está ubicado en una zona enmontada donde hace falta limpieza y poda.

Hasta el momento han sido encontradas alrededor de cinco culebras, aunque por suerte ningún menor ha resultado lesionado. Aquí se atiende a una población infantil entre 0-5 años.

Cayó al suelo

Según relataron los afectados, el caso más reciente llamó mucho la atención debido a que la serpiente se encontraba durmiendo y enroscada sobre el abanico de techo de un salón de clases. Fue el vigilante del lugar quien la descubrió, pues cuando abrió el aula y prendió el abanico, esta se cayó al suelo desde una altura superior a los dos metros.

“Por lo que me han comentado se trata de boas, que no son venenosas, las que se han encontrado son pequeñas porque miden menos de 80 centímetros. Ellas lo que hacen es apretar a sus víctimas hasta asfixiarlas. Pero no sabemos si en la zona pueda haber otra clase de serpientes”, añadió un líder comunitario de Bicentenario.

Las personas consultadas pidieron no publicar sus nombres hasta tanto no se realice una reunión urgente entre todas las partes (directivos, padres de familia y Junta de Acción Comunal), programada para hoy a las 3 de la tarde en el mismo CDI.