La ciudad atraviesa por una fuerte ola de inseguridad que preocupa a los cartageneros. Cada noticia parece ser peor que la anterior y las redes se han llenado de temor y de denuncias de todo tipo. Hace apenas una semana, una joven denunció a través de redes sociales que fue acosada sexualmente por un mototaxista mientras salió a trotar en el barrio Manga, cuando dio la alerta a la autoridades estas no hicieron nada, lo que indignó a la mujer y la hizo sentir aún más vulnerable ante la situación.

Sin embargo, tras hacerse viral su denuncia, las autoridades intervinieron y de acuerdo a lo último que dijo, se adelanta un proceso de investigación.

Lea: Mujer, víctima de acoso sexual por mototaxista en Manga

Una situación similar volvió a presentarse pero esta vez en Transcaribe, que en estos momentos opera de forma gratuita.

A través de Twitter Carolina Puello* denunció que había sido víctima de acoso este 28 de marzo cuando cerca de las 8 de la noche salió de su trabajo en Bocagrande para ir a casa. Carolina narra la historia en un hilo de Twitter, que titula “Como de terror”.

Le puede interesar: Los 10 casos de inseguridad más sonados en Cartagena estos días

Acoso, miedo, peligro

Una amiga de Carolina le dio un chance para acercarla a la estación de Transcaribe de la Bodeguita luego de que esta saliera de su trabajo en Bocagrande, así tomaría más fácilmente el transporte para ir a su casa. Ella se bajó y caminó hasta la entrada e incluso antes de ingresar a la estación un hombre empezó a observarla detenidamente. Como la puerta por la que pretendía entrar estaba cerrada, ella se dio la vuelta e ingresó por otra y el hombre seguí allí, tras de ella, observándola fijamente.

Carolina ingresó a la estación y se subió al primer Transcaribe que pasó, porque manifiesta que cualquiera le servía y el sujeto la estaba intimando. El hombre también abordó el bus. “El Transcaribe iba súper lleno pero aún no me sentía tranquila, volteo la mirada y el hombre seguía allí mirándome ”. Ante la preocupación, Carolina le escribe a su novio, que le dice que se baje en la primera estación que pudiera y cogiera otro bus.

“Me bajé en la estación de Mall Plaza pero el tipo se bajó junto conmigo y realmente entendí que me estaba siguiendo, o me iba atracar”, dice la joven.

“Tenía el celular en 3% y como saben, las estaciones a esa hora ya no cuentan con vigilantes ni nada, cuando decidí compartirle la ubicación a mi novio se me apagó el celular”, el hombre se bajó en la misma estación que ella y seguía mirándola fijamente, aunque ella trataba de camuflarse entre la multitud.

Carolina cuenta que como pudo y entre la gente, se subió a otro bus y se sentó detrás del conductor esperando poder llegar rápido a casa sin atreverse a mirar hacia atrás.

La joven llevaba su cabello suelto y cuando iba a ponerse de pie para bajarse, sintió un tirón y se dio cuenta de que el tipo estaba detrás de ella “jugando con las puntas de su cabello”.

“Sentí terror. No aguanté y en ese momento le grité, frente a todos”. Puello increpó al sujeto exigiéndole explicaciones sobre su comportamiento y dice que el hombre solo se reía. En un momento ella se bajó, en un lugar que no era en el que tenía que haberse bajado, y como pudo entró a un conjunto residencial pidiendo ayuda al portero, a quien le contó la situación, mientras le ayudaba a conseguir un cargador para poder comunicarse con alguien que la ayudara.

“Tenía miedo, y solo pensaba en por qué no le formé show cuando estaba en la estación, seguro alguien me hubiera ayudado. Tras varios minutos, el vigilante me señala a alguien que estaba del otro lado (de la calle) por unos árboles, y me pregunta ¿es él?”.

En ese momento, Carolina cuenta que estalló en llanto por el temor que sentía. El vigilante increpó al hombre y amenazó con llamar a la Policía.

“(...) A lo que el tipo gritando le contesta “haga lo que quiera, la policía nunca me hace nada”. ¿Como que nunca? O sea que no es la primera vez que este tipo sigue niñas por las calles? ¿Ya le han llamado la policía antes y sigue por ahí acosando personas?

Carolina pidió un taxi que la recogió dentro del conjunto porque temía que el sujeto la siguiera de nuevo. “Cuando salí del conjunto en el taxi vi como el man seguía ahí, parado como si nada. Durante el viaje no podía evitar voltear a cada segundo, todo me daba miedo”, explica la joven, quien invita a las personas a tener cuidado, a estar alerta y a no quedase callados ante estas situaciones.

Acciones legales y seguridad

Carolina ya interpuso una denuncia ante las autoridades que ya trabajan en su caso y dijo a El Universal que de momento se abstiene de dar declaraciones más allá de lo que dijo a través de redes sociales.

En la ciudad se instauró un Puesto de Mando Unificado (PMU) presidido por el alcalde de Cartagena, William Dau y las diferentes autoridades militares, de policía y salud del Distrito, con el fin de adoptar medidas adicionales para disminuir el riesgo de nuevos contagios durante la Semana Mayor y garantizar la seguridad de propios y visitantes.

“Hemos definido operativos lo largo y ancho de la toda la ciudad, tanto de manera terrestre, como de manera marítima, haciendo énfasis en cuatro sitios: playas, Centro Histórico, especialmente en la noche, los embarcaderos del Hospital Bocagrande, y las vías, tanto terrestres como marítimas, para garantizar la seguridad. Habrá más de 700 funcionarios de toda la institucionalidad recorriendo estos sitios, para garantizar que, en esta temporada turística, como lo es la Semana Santa, los protocolos de bioseguridad se cumplan y que Cartagena pueda seguir bajando manteniendo los niveles de contagio de COVID-19, e incluso, bajarlos. La Policía nacional se ha comprometido con más de 120 Policías para aumentar el pie de fuerza”, indicó el secretario del Interior, David Múnera Cavadía.

*Carolina Puello no es el nombre real de la joven, quien solicitó que se cambiara con el fin de proteger su identidad.