Denuncian matanza de gatos y perros

Ocho gatos y dos perros aparecieron asesinados el pasado 31 de diciembre, a las 7 de la mañana, en la manzana 3 de la Urbanización Ciudadela Bonanza, del municipio de Turbaco.

Así lo denunciaron los residentes del sitio en cuestión, quienes aseguraron que pudieron haber sido once los animales muertos, pero un perro de dos años de edad logró ser salvado.

“Nos dimos cuenta de la masacre porque el perro llegó a su casa vomitando y con apariencia de debilidad. Los dueños inmediatamente llamaron al veterinario, quien determinó que había comido una carne que, al parecer, tenía una sustancia venenosa no tan agresiva. Sin embargo, los ocho gatos y los dos perros no la resistieron, tal vez porque no se les pudo atender a tiempo”, contó un vecino, quien pidió la reserva de su nombre.

En cuanto se percataron de la aparición del perro con signos de debilidad, empezaron a conocerse los casos de otro perro asesinado y ocho gatos en las mismas condiciones.

Los propietarios de los animales dijeron no tener sospechas de quiénes podrían ser los autores de la masacre, “pero de todas maneras vamos a llevar la denuncia a la Fiscalía, porque no es esta la primera vez que sucede un caso así”.

En efecto, otros de los denunciantes manifestó que hace unos quince años dos gatos aparecieron envenenados y nunca se supo el autor del hecho.

“También estamos pensando llevar el caso a la Alcaldía de Turbaco, mientras se hace el pronunciamiento ante la Fiscalía”, indicaron los afectados.