No cesa la polémica por los peajes de Cartagena. A las acciones que se han tomado por los hallazgos de la Contraloría de un supuesto detrimento patrimonial en el contrato de concesión, ahora se suma una denuncia por usurpación de funciones públicas a los 24 reguladores de tránsito de los peajes, los cuales fueron objeto de indignación de un grupo de manifestantes que estaba protestando por la suspensión del cobro. (Le puede interesar: Polémica por reguladores de tránsito de la Concesión Vial)

“No se dejen intimidar, estos señores son empleados del peaje disfrazados de funcionarios públicos como agentes de tránsito, no pueden exigirles nada. Son empleados de la concesión y tienen uniforme del DATT marcado, usurpando funciones”, expresó una manifestante a través de un vídeo que rápidamente se hizo viral en redes.

Por este motivo Javier Julio Bejarano, en calidad de concejal de Cartagena; Edén Elles, en calidad de activista social; y Erick Urueta, en calidad de presidente de la Veeduría a la Rama Judicial (Vejuca), instauraron una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de René Osorio, como gerente de la Concesión Vial, los 24 reguladores de tránsito de los peajes y personas indeterminadas. Los presuntos delitos por los cuales denunciaron fueron la usurpación de funciones públicas, la simulación de investidura y cargo, concierto para delinquir y estafa.

“Tanto el Distrito como René Osorio confirmaron que desde que asumió William Dau el DATT no renovó un contrato que se venía dando desde 2014. En este contrato, el DATT proporcionaba unos agentes de tránsito para que estuvieran de manera presencial ayudando en los peajes al tema de regulación, poner comparendos a los ciudadanos que no quisieran pagar, etc. Durante este tiempo, es decir, un año y un mes, el Distrito no renovó el contrato pero Osorio decidió contratar a 24 personas para seguir realizando la actividad de manera particular. Por eso decidimos colocar la denuncia por usurpación de funciones, porque eso solo lo pueden hacer los agentes del DATT”, explicó el concejal Javier Julio Bejarano.