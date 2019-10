Preocupación en Cartagena por nueva ola de dengue con saldos trágicos

El fallecimiento de dos menores de edad recientemente por contraer supuestamente el virus del dengue, volvió a encender las alarmas en las autoridades de salud distritales. Se trata de dos niños que murieron luego de presentar fiebre alta durante varios días. El primer caso sucedió en el corregimiento de Bocachica donde pereció una niña y el segundo en el municipio de Turbaco donde la víctima fue un niño de seis años. Lo más preocupante es que en ambos casos los familiares se quejan de supuestas negligencias médicas.

“Estamos tomando medidas”

Ante esto, desde el DADIS se pronunciaron para alertar a la ciudadanía y tener mayor precaución al interior de sus casas, especialmente en los patios donde pueda haber aguas almacenadas.

“Desde principio de año informamos a toda la comunidad cartagenera del pico endémico que íbamos a tener este año no solo en la ciudad y el país sino en Las Américas. Cabe recordar que en el 2013 tuvimos más de 2 millones de casos de dengue. Se trata de un vector que se cría en las aguas, por eso debemos tener mucho control sobre las llantas, latas o tanques en donde se puedan generar estancamientos”, declaró el director de la entidad, Antonio Sagbini.

(Lea: Cambio climático favorece propagación del dengue, afirman especialistas)

Hay 600 casos confirmados

Según el funcionario, este año en Cartagena se han detectado 1.200 alarmas de dengue, de las cuales 600 resultaron positivas y confirmadas por el Instituto Nacional de Salud, siendo tratadas con todo el rigor para evitar lamentaciones.

“El dengue se está comportando de manera muy agresiva. La niña que falleció en Bocachica nos duele en el alma. Allá estuvimos haciendo fumigación localizada como se ordena en los lineamientos, no obstante haremos una fumigación masiva, así como hemos hecho en más de 100 barrios en Cartagena. Esta no es la solución pero lo estamos haciendo en los sitios con casos graves, en la ciudad ya hemos confirmado 17 casos graves. Una persona no puede morir de dengue en estos tiempos”, enfatizó Sagbini.