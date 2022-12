“Demora en entrega de playa implicaría más compensación”: Proplaya

Esta semana la Alcaldía de Cartagena informó que después de un Comité Local de Ordenamiento de las Playas (CLOP) se determinó que la primera playa terminada en el marco del macroproyecto de Protección Costera aún no es segura para los bañistas. (Lea: Protección Costera: aún no se habilitará nueva playa en Bocagrande)

La información recopilada pasó de la Ungrd a la empresa encargada de revisar qué tan segura es la playa que se va a abrir (Sisco), para que realizara una medición de las obras ejecutadas, que no son las de los espolones sino las relacionadas con las corrientes y con cómo quedó el fondo marino en esa playa, para que acredite que no es peligrosa para los bañistas.

“En la reunión estuvo un representante del Distrito y me preocupé porque vi que el proceso de entrega no estaba claro y pedí una reunión para aclarar el proceso de entrega de las playas. Esa reunión la citaron para el 18 de octubre con gente la Alcaldía, la Ungrd, Universidad de Cartagena, entre otros. Se revisó un documento que ya existía sobre protocolos de apertura de la playa, que definía el proceso de revisión de esta y la apertura de la misma”, dijo Monzón.

El 9 de noviembre se realizó la entrega de la playa. En ese entonces Sisco realizó las mediciones y se las entregó a la Dimar. Monzón contó que la semana pasada apareció un nuevo perito, quien aseguró que la información que tiene no le es suficiente para acreditar que son seguras o no.

“Esa información la pidió ayer y no en el comité realizado. Eso causaría demoras asociadas a las nuevas mediciones. No existen pendientes técnicos con relación a la construcción de las obras. Las pendientes que puedan existir están relacionadas en el proceso de la aprobación de la Dimar, con relación a la seguridad de la playa. Ellos no fueron efectivos en determinar las mediciones en su momento y eso va a demorar la entrega de playas. Eso implica más compensación para los servidores turísticos y no hay recursos para aumentar ese rubro”, añadió Monzón.