El jurista aclaró que no hubo ningún tipo de indemnización a las personas que construyeron el quiosco, ya que desde el principio estas sabían que se trataba de una ocupación ilegal.

Desde la Alcaldía de la Localidad 2 afirmaron que ya el predio quedó recuperado y en poder de la Oficina de Espacio Público del Distrito. Alberto González, coordinador de los procesos de bajamar de dicha Alcaldía Local, explicó: “Es un proceso regulado en la Ley 1801 artículo 223, sin embargo los recursos de ley amparaban también a los propietarios del quiosco y con la presentación de excusas se prorrogó un poco. En este caso nosotros somos el juez y tomamos la decisión. El 20 de abril emitimos la resolución de restitución del predio y hoy estamos materializando su ejecución. El abogado vino a solicitar que se detuviera la diligencia pero no accedimos porque no había motivos para detenerla”.

A través de la Resolución 011 del 20 de abril del 2021, la Alcaldía de la Localidad 2 de la Virgen y Turística ordenó la restitución del predio donde estaba construido el negocio, llamado El Nativo. Hasta este lugar llegaron desde tempranas horas de la mañana cerca de 50 personas a participar en el operativo de demolición, el cual se extendió hasta el mediodía. En el hecho no se registraron alteraciones de orden público.

Roberto Pinto figura como propietario del bar El Nativo. Es un habitante de La Boquilla, quien al parecer llevaba muchos años en el sector pero su negocio anteriormente estaba construido en madera y techo de palmas. El señor no se hizo presente en el operativo de demolición, aunque sí estuvo su abogado, Lascario Jiménez, quien cuestionó el proceder de la Alcaldía de la Localidad 2 asegurando que se violó el debido proceso.

“El señor Roberto Pinto lleva más de 25 años ocupando este predio y trabajando de manera pacífica e ininterrumpida. Incluso, está aquí desde mucho antes que se construyeran todos los edificios alrededor y tiene los documentos y permisos que así lo corroboran. Sin embargo, hoy vemos un claro acto de racismo estructural porque todos estos edificios también tienen orden de restitución desde hace varios años y eso no se ha cumplido. Incluso, los jardines de esos edificios no deberían estar allí porque por aquí debe pasar la carrera 9 de La Boquilla, una vía pública que no se ha podido realizar, pero la orden de restitución del quiosco sí se da y se ejecuta en cuestión de meses. Esperemos que a partir de ahora la justicia actúe con rectitud”, expresó el abogado.

Jiménez recalcó que interpondrá una acción de tutela contra la Resolución 011 de la Alcaldía Local 2, pues no se hizo ninguna notificación previa al respecto. “Lo contenido en esa resolución se cumplió hoy de manera clandestina, iniciaron la demolición a las 5:10 de la madrugada, yo llegué a las 5:40 y ya estaban derribando. Se violó el debido proceso. Aparte vamos a pedir que se declare la confianza legítima para el señor Pinto porque él tiene más de 25 años de estar aquí con permisos que las mismas entidades del Estado le otorgaron”, finalizó el abogado defensor.