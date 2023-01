$!“Dejan a los perros sin aire acondicionado”: denuncian guardería para animales

Selene no lo pensó dos veces para sacar su celular y documentar lo ocurrido a través del siguiente video.

Lo que escuchaban provenía de un local. Cuando se asomaron, notaron que al parecer era una especie de guardería para mascotas, así que decidieron acercarse aún más y observaron por la puerta de vidrio a unos perritos encerrados, los cuales se asomaban por la puerta y no dejaban de ladrar.

Aseguran que no prestan servicios de guardería. En determinadas temporadas, prestan dichos servicios únicamente para determinados clientes que tienen perros pequeños. “El centro de veterinaria conoce las condiciones ambientales e higiénico sanitarias para garantizar a cabalidad la prestación de dicho servicio, suministrando un espacio cubierto donde los perros puedan dormir y estar resguardados del sol, lluvia y frío. El personal del DogCenter también tiene como encargo sacar a los perros al menos tres veces al día”, explicó.

La mujer contactó a El Universal para denunciar. “los animalitos sufren de calor, porque hasta les apagan el aire. Llamamos a los teléfonos esos y tal parece que ese DogCenter no existe. Ojalá la gente se entere de que ese sitio no es para guardar perritos”, aseguró.

2. DogCenter no cuenta con jaulas y guacales. En efecto, utilizar dichos mecanismos constituye una forma de maltrato animal. Bajo ese entendido, en ningún momento los perros que nos visitan se encuentran encerrados. Dependiendo del temperamento de éstos, se encuentran ubicados en diferentes partes de la veterinaria.

3. Si bien DogCenter no cuenta con un servicio de 24 horas, ni de urgencias y hospitalización, el personal del centro se encuentra disponible en el horario de 7;00 am a 9:00 pm. Por fuera de ese horario, los animales que se encuentran en la veterinaria bajo la modalidad de hogar de paso, son vigilados por cámaras de seguridad y sensores de movimiento, monitoreados por el personal.

Este perrito se llama Carlitos, vive en la Veterinaria hace 1 año y 8 meses. Llegó a las ramblas atropellado y en muy mal estado, se le operó en la cadera y se castró. “Duerme en la Veterinria porque no hemos logrado conseguir un hogar pero no somos capaces de sacarlo de nuevo a la plaza comercial, su temperamento no es muy fácil lo que hace que también sea de difícil Adopción, es de los que más ladra, pero es ya parte de nosotros”, explicó Ximena Pérez.