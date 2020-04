“Deja algo en tu caja”, la campaña que ayuda a los cartageneros necesitados

Hay quienes dicen que la felicidad radica más en dar que en recibir, y ese dicho puede resumir la labor solidaria que han realizado cientos de cartageneros para ayudar a quienes más necesitan en medio de la cuarentena nacional.

Lo que un día fue la preocupación de la cartagenera Catalina Araújo por cómo iban a sobrevivir aquellos cuyo sustento es la economía informal, en cuestión de minutos y días se generalizó entre cientos de ciudadanos para llegar hasta donde no llegan las ayudas del Gobierno.

“Le pedí a mis conocidos que me donaran una plata para yo salir y decirle al vendedor de fruta: “mira, te ayudo con esto para el fin de semana, o te compro un banano por 50 mil pesos”, y así tratar de ayudar ese día, y así fue, recolecté un poco de plata e hice un video para darle las gracias a la gente que me había donado, y que vieran qué había hecho; ese video se volvió viral y empezó la gente a donarme desde diferentes partes”. (Lea aquí: Vecinos de Bocala lanzan iniciativa para ayudar a población vulnerable)

La oportunidad de ayudar estaba clara y la solidaridad de la gente se hizo notar. Muchos, desde cualquier rincón de la ciudad, se estaban haciendo las mismas preguntas que Catalina y vieron en ella la oportunidad de canalizar esas ayudas, y aún más, cuando se acercaba la cuarentena nacional que restringía los movimientos en todo el país. Uno de ellos fue Abraham Dau, hijo del alcalde, quien se convirtió en su compañero de fórmula.

“El fin de semana me contacté con la Alcaldía para que me dieran un permiso para salir a entregar el dinero y los mercados a la gente de trabajo informal, ellos me dijeron que me ayudaban con lo que necesitara”.

Una campaña muy replicada

Hoy en día, Catalina junto con Abraham Dau tienen consolidada una campaña llamada “Deja algo en tu caja” con la cual buscan que cada edificio tenga una caja en portería que será llenada con los aportes de los residentes, desde una bolsa de arroz hasta un tarro de aceite, o cualquier otro alimento no perecedero.

“Empezamos a pensar en algo que sea sostenible porque no sabemos cuánto pueda demorar esto, cuánto se puede extender, entonces decidimos poner un granito de arena para que los demás también lo hagan y se vuela algo masivo, ahí fue cuando nos llegó la idea de hacer un chat con amigas que viven en diferentes edificios y tuvo una muy buena acogida”, cuenta Catalina.

Lo que empezó con 40 edificios donde sus residentes hicieron donaciones, rápidamente alcanzó la cifra de casi 100.