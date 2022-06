Déficit de Transcaribe no deja progresar al sistema

Fuera de esto, el resto de metas se encuentran desfinanciadas, pues no hay recursos para cumplir con la construcción de patios complementarios, comprar buses, chatarrizar vehículos del Transporte Público Colectivo o construir paraderos para rutas pretroncales, alimentadoras y complementarias.

“Las metas no se han movido prácticamente. La única meta que se movió fue la activación de una nueva ruta, la C016, y en este momento estamos articulando la incorporación de dos nuevas rutas: Laguito – Castillogrande, y otra en la zona norte”, explicó Hernández.

“La operación en sí demanda muchos recursos y esa cifra -el déficit- no es menor para nadie. No hay compañía que aguante esa condición. El servicio requiere de la inyección de capital urgente para que todo lo que se esté desarrollando alrededor del mismo de alguna manera pueda salir boyante”, manifestó Hernández.

Igualmente, Transcaribe hoy no cuenta con recursos para cubrir el 100% de las estaciones con vigilancia, razón por la cual se han presentado hechos de inseguridad en el sistema.

De hecho, en lo que tiene que ver con los buses con los que cuenta Transcaribe Operador, del total de 99 que hay, solo 56 están operando, toda vez que 27 no están disponibles por falta de recursos para mantenimiento, 7 están accidentados y en trámite de seguros, 6 están inmovilizados y 3 no tienen vidrios.

Por el momento, desde Transcaribe se trabaja en la generación de ingresos colaterales a través de publicidad con el fin de aumentar los recursos que entran al sistema.

Con esto, aspiran a recaudar en este 2022 alrededor de $750 millones, de los cuales el 70% ($525 millones) irían para el Ente Gestor, mientras que el 30% ($225 millones) se destinarían al Fondo de Mantenimiento y Expansión del Sistema (FMES) para fortalecer las estaciones.

Hablan los operadores

Los operadores Transambiental y Sotramac también expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sistema y solicitaron acciones urgentes para poder contener la crisis.

“Si no hay un plan de acción o unas mesas de trabajo que garanticen la sostenibilidad de Transcaribe, el sistema va a llegar a su parálisis total (...). Esto hace que el problema se traslade a los usuarios porque lo que vemos en las vías son personas que esperan 40 y hasta 50 minutos por buses que no van a pasar y que están parqueados porque no tienen como hacerles mantenimiento”, indicó Mauricio Sandoval, representante de Transambiental.

Por otro lado, Sebastián Nieto, representante de Sotramac, señaló que debe implementarse un plan de choque para evitar la parálisis de Transcaribe.

“Es muy importante que pasemos del discurso a la acción y que veamos planteamientos claros de la Secretaría de Hacienda en cuanto a transferencias presupuestales que permitan cubrir ese déficit. Estamos en una crisis de movilidad”, expresó Nieto.

Por esta razón pidió más compromiso al Gobierno distrital para garantizar que Transcaribe no interrumpa su operación y por el contrario mejore el servicio que ofrece a los cartageneros.