Defensoría se pronuncia tras anuncio de Mintransporte sobre Autopistas del Caribe

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el anuncio del ministro de Transporte, William Camargo, sobre lo que sería la terminación anticipada del contrato de concesión vial ‘Autopistas del Caribe’, que no logró cierre financiero. Aseguran que el no cobro en los peajes o no permitir su instalación dificulta el cierre financiero de cualquier contrato en la materia y abre la puerta a su inestabilidad jurídica, lo que afecta la credibilidad y los proyectos entre el sector público y los empresarios.

Para la entidad defensora de los derechos humanos, “lo dicho por el ministro, además, pone en entredicho la financiación de obras de infraestructura vial que no podrán ser fondeadas en su totalidad con recursos del erario público. Y si continuamos hablando de inestabilidad jurídica en los contratos, conduce a un retraso de las obras que impactan directamente los derechos económicos y de movilidad de la población”. Lea también: Esto es lo que dice la ANI sobre la concesión vial Autopistas del Caribe

La carencia de infraestructura conlleva la falta de impulso de sectores económicos, como el turismo, el de la agricultura, entre otros. “El deterioro de los corredores viales y su no mantenimiento afectaría las logísticas portuaria, industrial y comercial, lo que repercutiría en los precios de los productos que consumen los colombianos”, manifiesta la Defensoría del Pueblo.

De ser confirmada la terminación anticipada de la concesión, dejaría atrás el propósito de acortar en un 36% el tiempo de viaje entre Cartagena (Bolívar) y Barranquilla (Atlántico).

Las inversiones requeridas para los distintos proyectos sobre el corredor vial son cercanas a los 4,3 billones de pesos, generarían aproximadamente 5000 empleos entre directos e indirectos. La no continuidad del contrato afectaría el derecho de las personas al trabajo y sus posibilidades de encontrar una fuente de recursos para el sustento de sus familias.