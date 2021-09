Las opiniones están divididas. Mientras los cocheros creen que estas condiciones pueden superarse y se puede seguir adelante con el servicio, otros piensan que ya es hora de eliminar esta práctica y buscar otras alternativas que no involucren a los animales.

Sin embargo, las conclusiones que arrojó el estudio fueron contundentes: por una parte, el Dadis sugirió clausurar o suspender los servicios de las pesebreras y reubicarlas en otro sitio; y por otra, la Procuraduría pidió al alcalde y a las dependencias relacionadas retirar del servicio a los caballos que no estén en condiciones para prestar el servicio de coches turísticos.

Fidel Azula es uno de esos ciudadanos que asegura que la problemática no se soluciona reubicando las pesebreras.

“La problemática no son solo las pesebreras, ese es uno solo de los problemas. Los cocheros violan el Código Nacional de Tránsito que dice que los vehículos no automotores no pueden transitar por vías principales, a pesar de eso, hay cocheros que van por la avenida Pedro de Heredia o la avenida Santander”.

Azula agrega que también hay violaciones en cuanto al cupo de los coches, que según el Decreto 056 de 2014, que los regula, no debe sobrepasar de cuatro adultos. “Se ven hasta seis y siete personas”, afirma. (Lea aquí: Hagamos memoria: 6 tristes noticias protagonizadas por caballos cocheros)

Para el ciudadano, activista en este proceso, el servicio debe suspenderse inmediatamente. “¿Qué vamos a esperar? ¿Que haya una tragedia? ¿Que mueran más caballos? ¿Que un caballo desbocado le haga daño a alguien? Ya esto reclama una sustitución, hay que poner coches eléctricos y que sean los cocheros quienes los manejen”, propone.

Y agregó: “La tendencia mundial es hacia la sostenibilidad, todas las ciudades turísticas del mundo están enfocadas hacia eso: un turismo amigable, responsable, humanitario y social. Que la gente llegue y vea cosas bonitas, protección de la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Aquí vamos para atrás, violando las reglas y maltratando a los animales”.