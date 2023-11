“Debemos trabajar en proyectos integrales que transformen a Cartagena”: Dau

En el marco del Diálogo Regional de Política: ¿Cómo financiar ciudades más verdes?, que tiene como objetivo reforzar las capacidades locales y desarrollar mecanismos institucionales respecto a la financiación de ciudades más verdes, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, fue enfático en decir que como gobierno se debe trabajar arduamente en proyectos integrales, duraderos y sostenibles que transformen las realidades.

“Como alcalde he afrontado retos enormes desde que asumí el cargo, empezando por recuperar la confianza de una ciudadanía que vio cómo administraciones anteriores no invirtieron en infraestructura hospitalaria, en más y mejores colegios, en acueducto, en obras que hoy con justa razón se reclaman y por las cuales trabajamos incansablemente todos estos años”, manifestó el alcalde William Dau.

Dau Chamat hizo en un recuento de lo que ha sido su paso por la alcaldía, comenzando con la llegada de la tormenta IOTA: “A finales del 2020, nos mostró lo frágiles que somos ante la inclemencia del clima, inundaciones por toda la ciudad donde los más afectados fueron como siempre los más pobres. Esto fue solo el primer aviso de lo que nos esperaría. Sequías e inundaciones, han azotado esta Cartagena que tiene el 50% de su territorio en riesgo por fenómenos asociados al cambio climático”. Lea también: “Quiero hablar de mi locura”: Dau se desahoga en las redes sociales

Destacó que, atender esta situación ha sido una de las prioridades de su administración, “hoy puedo decir que estamos cimentando la Cartagena resiliente ante el cambio climático, con estrategias puntuales y apalancadas en la cooperación internacional. En 2022, suscribimos un memorando de entendimiento con el Gobierno de los Países Bajos, para implementar, por primera vez, en Latinoamérica, ‘Water as Leverage’, programa con el que buscamos generar soluciones innovadoras y financiables en materia de infraestructura sostenible para la adaptación al cambio climático”.

A la fecha, los equipos multidisciplinarios han entregado las 11 ideas concepto para las zonas priorizadas, que luego se convertirán en, al menos, cuatro proyectos en fase de prefactibilidad y dos en fase de factibilidad con ingeniería de detalle suficiente para su financiación y puesta en marcha.

Hay que destacar que, en América Latina y el Caribe, la inversión requerida para alcanzar los objetivos climáticos se estima en aproximadamente el 7-11 por ciento del PIB anual, por lo que se requiere inversión a nivel local y nacional.

Cartagena fue seleccionada para participar del programa Cities Forward, una asociación colaborativa del Departamento de Estado de EE.UU., la red ICLEI, Resilient Cities Catalyst y The Institute of the Americas. Este programa brinda un intercambio entre pares, desarrollo de capacidades y compromiso diplomático, todo enfocado en implementar proyectos que resuelvan desafíos urbanos críticos en torno a la sostenibilidad, la inclusión y la resiliencia.