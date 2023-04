Debe $76 millones en multas de carro que vendió al pastor Johnny Copete

Clímaco lleva siete meses contra la pared, asegura que ha tenido problemas hasta con los bancos. “Me debitaron 5 millones de pesos de mis cuentas, en estos momentos estoy embargado, desbancarizado por una deuda ajena que está a mi nombre. Traté de llamar al pastor, pero no me responde. Llamé también a la iglesia, a su secretaria y nadie me da respuesta. El dueño del concesionario también lo ha estado llamando y no le contesta. A parte de que no aparece, todavía tiene el carro. No es posible que yo, a la edad que tengo, esté metido en este lío después de 13 años de haber vendido un carro”.