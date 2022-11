De vacíos y brechas en la educación: Entrevista a Luis Ramón Pájaro

Un hombre que habla con pasión, que lo mueve su oficio y que actúa por convicción, así es Luis Ramón Pájaro Nieto, directivo delegado de asuntos educativos pedagógicos y científicos del Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar, SUDEB.

Tiene 55 años de vivir una vida con propósito, como él mismo lo comenta. Es oriundo de Arjona, Bolívar, licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, con maestría en Educación de la Universidad de San Buenaventura. Apasionado por la lectura y por la enseñanza, lo que lo lleva a afirmar que la docencia es un arte que se vive, que da vida y que de paso las transforma.

Relata que desde muy niño ha sentido un compromiso para con los demás, compromiso que logró materializar por medio de la docencia, y más tarde, por medio de su ingreso al SUDEB. Lleva aproximadamente catorce años perteneciendo a este sindicato, el cual está lleno tanto de críticas como de dudas por parte de muchos sectores sociales, sin embargo, él lo defiende a capa y espada al admitir que desde el SUDEB no solo se trabaja por buscar una mejora salarial en el cuerpo de docentes de la región, sino que también se busca mejorar la calidad educativa en cuanto a niveles de eficiencia se requiera.

¿Cómo percibe usted la educación en Cartagena?

Desde mi experiencia he notado un fenómeno particular en la educación en Cartagena en cuanto a su mirada a través del tiempo. En aquel entonces había calidad, pero con poca cobertura, hoy nos enfrentamos a mucha cobertura, pero la calidad ha disminuido notoriamente a nivel nacional, pues en las últimas pruebas, Colombia no se vio bien ubicada en tanto a estándares de calidad educativa.

Y con la cobertura que hoy tenemos siguen existiendo muchos vacíos en la educación colombiana en cuanto a forma y contenido. Pero le doy más atención a la infraestructura un poco mediocre con la que cuentan muchos de los colegios oficiales en Cartagena. Las instituciones, aunque se les ha invertido, les falta mucho por mejorar, pues eso conlleva a que el clima educativo mejore al tener un ambiente en el que la enseñanza se imparta de una forma idónea. (Lea aquí: Cámara de Comercio hace reconocimiento a la Universidad de Cartagena)

¿Y con respecto a la parte formativa?

También está fallando, pues he visto cómo se les entregan a los estudiantes colegios con una infraestructura nueva, y al pasar de los meses, se ven paredes manchadas, baños que ya no sirven y que son los mismos estudiantes los que ocasionan estos daños. Es por esto que recalco la importancia de la formación desde casa, no podemos pretender que en la escuela se forme una persona en su totalidad, hay principios y valores que vienen forjados desde el hogar, y que sin estos, no se puede desarrollar nunca un buen espacio académico.

En el último informe de Cartagena Cómo Vamos se muestra que, según el diagnóstico realizado por la Universidad de Cartagena, el 80% de las sedes de institución educativas oficiales en la ciudad presentan problemas significativos. ¿Cómo piensa que esto puede afectar a los estudiantes y docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje?

Según distintas teorías sobre el clima y ambientes educacionales, se necesita una buena infraestructura para que no se evidencie una diferencia entre lo que es mi casa y la escuela, para permitirle al estudiante valorar este recinto como si fuera su propio hogar. Pero eso no se está presentando, y aunque las estadísticas no mienten, resulta que lo poco que se hace no se valora. Por otro lado, no toda la culpa es de los estudiantes, al Estado le hace falta más inversión y supervisión en estos colegios, pues solo para ejemplificar, muchos de estos no cuentan con laboratorios de física, química, informática o una biblioteca equipada con una red de conexión que le permita a los estudiantes realizar sus investigaciones de ahí.

La conectividad hoy por hoy cobró mayor relevancia desde la pandemia, pues fue por medio de esta que se pudo llevar a cabo el proceso de enseñanza de los estudiantes. ¿Podría compartir cómo fue la percepción de usted frente a la forma en que llevó la educación oficial la enseñanza durante pandemia?

Para mi concepto, la educación oficial llevó la educación de una forma muy desfavorable. Iniciando por el hecho de que hubo docentes que no estaban preparados para impartir clases por medio de las TIC porque no tenían conocimiento de su manejo. Tampoco los estudiantes estaban habituados a esto, lo que conllevó a que la educación se retrasara en cuanto a los avances en el conocimiento, los programas tuvieron un revés, muchas escuelas les tocó promocionar a los estudiantes sin el lleno total de la competencias adquiridas. Pero a esto se le abona que hizo que muchos docentes despertáramos y viéramos la necesidad de estar capacitados en las tecnologías informáticas como hoy ya lo estamos.

¿Cuáles son las consecuencias que dejó el año de clases remotas producto de la pandemia en este año lectivo presencial?

Actualmente, en los procesos educativos, estamos enfrentando grandes secuelas en el sentido en que hoy vemos estudiantes que todavía no han podido procesar la situación mencionada y creen que aún estamos viviendo aquella etapa en la que no presentaban exámenes y los trabajos eran repetitivos, eso alejó mucho más a los estudiantes de los libros. Hoy es poco lo que leen y mucho peor son sus preparaciones para exámenes escritos, además de la deficiencia de calidad en los trabajos que entregan, y resumiendo todo, la calidad de los estudiantes ha disminuido.