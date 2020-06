De un cuadro de estrés, a morir por COVID-19: el caso de Jesús María

I. Sin trabajo

Los problemas como tal comenzaron el 5 de mayo, día en que recibió la notificación de que su contrato de trabajo sería suspendido. “Le enviaron una carta por Whatsapp que tenía que devolver firmada y escaneada. A él eso le afectó mucho. Ya le faltaba poco para pensionarse y quedarse sin ingresos le estresó. Entró en depresión, no comía, no tenía ganas de nada y a cada rato decía que estaba preocupado por lo del trabajo y por las deudas”, dice la hija.

II. La EPS

“Por la noche me pidieron que me quedara con él y entré. Lo encontré mal, se había orinado y ensuciado sobre sí mismo y se sentía cansado, lo tuvieron hiperventilado toda la noche. Yo compré pañitos húmedos y le presté ropa a un primo que vive cerca y lo limpié, porque allá no le prestaron atención. Esa imagen no se me olvida nunca y fue muy dolorosa. En ese momento mi papá lo que me dijo fue: ¿para qué me trajiste aquí?, afirma Liliana.

“En la tarde me llamaron a decirme que mi papá estaba grave con una neumonía. No entendía por qué, él nunca ha sufrido de neumonías ni de problemas respiratorios. Lo único que se ha controlado con los años es la presión, pero según los mismos médicos él siempre la mantuvo normal. Yo lo llevé al médico porque llevaba varios días sin comer y estaba un poco descompensado. Pensaba que le pondrían suero o algo así y ya. Pero el médico me dijo que tenía los pulmones deteriorados y que estaba en estado crítico”, dice.

“Afuera le preguntaron si había salido del país o había tenido contacto con alguien que tuviera la enfermedad y respondió que no. Después le tomaron la temperatura y sin mostrarme lo que había marcado el termómetro dijeron que era sospechoso de COVID-19, así que no entró por urgencias de forma normal sino donde estaban los demás sospechosos. Eso fue al mediodía del 9 de mayo. A mí eso me pareció muy extraño porque fuera de que mi papá estaba un poco débil por no comer bien, la gripa era leve y la fiebre que habíamos tomado nosotros tampoco era exagerada”, relata Liliana. Por ese mismo motivo, lo que le dijeron horas después le tomó por sorpresa y la dejó conmocionada.

III. Internado en UCI

Después de varias trabas durante la noche para remitir a Jesús María a un centro de salud de mayor complejidad, al día siguiente en horas de la mañana fue trasladado a la UCI de la clínica La Nuestra.

“Me dijeron que subiera con él. Él estaba en la camilla, rabioso. Luego me dijo lo mismo del día anterior: ‘¿para qué me trajiste aquí?, yo me siento bien, llévame para la casa, yo nunca he tenido una neumonía’. Esas fueron las últimas palabras que le escuché decir. Luego, mientras surtía los trámites para ingresarlo en la UCI un médico se me acercó y me dijo que a mi papá ya lo habían entubado, que tenía COVID-19 y que sus pulmones estaban mal. Yo quedé en shock”, recuerda.

Si bien los resultados de la prueba que le habían hecho en la EPS aún no habían salido, según Liliana, para los médicos todo el cuadro clínico de su papá indicaba la enfermedad por coronavirus, un cuadro clínico que según ella, le apareció de la noche a la mañana porque ese no era el motivo de su visita al médico.

“Desde ese día todo me temblaba antes del mediodía, que era cuando llamaban a darme el reporte de cómo estaba mi papá. Nunca tuvo días buenos. A pesar de que me informaron que la prueba de la EPS había salido negativa por COVID-19, me dijeron que le harían una segunda prueba porque según ellos sus síntomas indicaban que había contraído el virus. Pareciera que ahora nadie se puede enfermar por algo diferente”, comenta.

Días después tuvo noticia de que la segunda prueba también salió negativa, pero que como su papá no mejoraba harían una tercera, que fue practicada el 16 de mayo. “Al día siguiente (17 de mayo) me llamaron a decirme que a mi papá le había dado un paro respiratorio y que lo estaban reanimando. Salí de mi casa lo más rápido de que pude y en 10 minutos llegué a la clínica pero mi papá ya había fallecido. Después de eso fue que me dijeron que su tercera prueba fue positiva, eso es lo que sale en su acta de defunción”.