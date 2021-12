El arribo fue a eso de las 2 de la tarde y de inmediato hubo miradas de desconcierto no solo en los turistas que ya estaban allí, sino entre los propios nativos y líderes comunales del corregimiento, quienes aseguran no haber tenido conocimiento previo de esa determinación.

Juan Carlos Sibaja, directivo del Consejo Comunitario de Manzanillo del Mar, lamentó lo sucedido porque tras la ida de los caballistas y sus animales, las playas quedaron sucias y desorganizadas.

“Estuvieron aquí desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, eran más de 1.200 caballos y más de 300 camiones que la Policía no pudo controlar. No sé con qué permisos hicieron eso, aquí ni el Consejo Comunitario ni la Junta de Acción Comunal tenía conocimiento, no hubo una socialización previa con la comunidad ni con las autoridades”, manifestó el líder.

Los residentes le dijeron a El Universal que pese al beneficio económico que obtuvieron los comerciantes tras el aumento de clientes, los perjuicios fueron más grandes porque muchas familias que disfrutaban de la playa huyeron despavoridas incluso mucho antes de sentarse a almorzar.