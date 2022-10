¡De no creer! Así está hace muchos años la vía más importante de Santa Ana, Barú

En Santa Ana, a pesar de estar a menos de 30 minutos de la zona industrial de Mamonal, no existe el alcantarillado. Y es justamente esa ausencia una de las principales razones del pésimo estado de la vía principal, la cual hoy luce llena de aguas putrefactas.

“Estamos incomunicados, solo nos queda la calle de al lado para transportarnos. Esta era hace algunos años la vía principal de Santa Ana porque aunque no parezca está pavimentada, pero con el pasar del tiempo se ha ido desapareciendo, ya que funciona como calle-canal y el agua se queda estancada. En este pueblo no hay alcantarillado, por eso todas las aguas tanto residuales como de lluvias son conducidas por aquí y al quedarse estancadas se pudren, eso es terrible, no hay forma de evacuar rápidamente. Pero lo peor no es eso, lo peor es que ellas van a dar a un sector de manglares, es decir, cuando salen de aquí terminan en el ecosistema marino y es peor la contaminación. Necesitamos con urgencia el alcantarillado”, señaló Raúl Altamar, residente de esta comunidad insular.

Que hagan algo ya

Debido a las condiciones de la calle se afectan directamente alrededor de 300 familias, no obstante están perjudicados indirectamente todos los santaneros. Para el señor Manuel Revollo, los lugareños en forma jocosa pero preocupante ya no le dicen Santa Ana al pueblo sino ‘Santa Sapos’, porque, según él, “nos toca estar saltando o brincando para poder movernos”.

Revollo afirma que la pavimentación se hizo hace unos cinco años pero fue de mala calidad porque quedó por debajo del nivel del resto de la zona. “No tenemos felicidad, ni en invierno ni en verano, aquí hay líderes que luchan para su propio beneficio y la comunidad siempre está olvidada. Necesitamos ayuda, esto no es solo un problema de movilidad sino de salud”, añadió el habitante.