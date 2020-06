¿De negativo a positivo por COVID-19? Médico explica

Pero lo que sí es cierto es que muchas de las personas que han dado negativo pueden tener el virus y sí es posible que sin presentar los síntomas también lo tengan. Nada más recordemos el caso de la primera paciente que hubo en Cartagena, la extranjera de 85 años que llegó a bordo del crucero Braemar y que debió ser trasladada a un centro de salud por presentar un malestar estomacal, pero al ingresar los médicos detectaron que algo no andaba bien con su respiración.

Efectivamente, la paciente nunca manifestó durante su estancia en el barco algún malestar relacionado con COVID pero sí tenía el virus, que para su fortuna fue detectado y tratado a tiempo, además su organismo tuvo una evolución satisfactoria por lo cual terminó venciendo la enfermedad.

O el caso de Arnold Ricardo, el primer fallecido por COVID-19 en Colombia y Cartagena, quien en las tres pruebas que se le practicaron dio negativo, pero se determinó que sí tenía la enfermedad pues su hermana, que era su cuidadora, dio positivo.

Pese a la incredulidad y a los prejuicios de algunas personas, esto mismo ha ocurrido con muchos de los más de 4 mil pacientes que han sido diagnosticados con COVID-19 en Cartagena y tiene un sustento científico, el cual no ha sido muy bien transmitido por las autoridades y quizás por eso genera tanta polémica.

De acuerdo con Alonso Pomares, médico internista, las pruebas de COVID-19 tienen valores de especificidad altos, pero su sensibilidad es baja, por eso existe un alto riesgo que un resultado de falso negativo, es decir que un alto porcentaje de personas puede dar negativo en la prueba pero realmente sí tienen la enfermedad.

“Ha faltado educación desde los organismos gubernamentales en especial sobre en qué consisten las pruebas, esta prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) , en su mejor momento tomándola con la mejor técnica del mundo, teniendo la mejor cadena de frío para trasladarla puede llegar máximo a un 82% de efectividad, quiere decir que de 100 pacientes, 82 me va a dar positivos y 18 me van a dar negativo, pero no porque no tengan la enfermedad, realmente sí la tienen, pero la prueba es un falso negativo”, asegura Pomares.

Ahora, dependiendo de la técnica y las precauciones, ese porcentaje de falsos negativos puede incluso ser mayor al 18%.

“Estos 18 falsos negativos son aún teniendo pruebas 100% fidedignas, pero ahora, si hay una mala técnica, si no se custodia bien la muestra, va bajando el porcentaje hasta un 35% de efectividad, es decir 35% puede salir positivo y 75% puede salir negativo y tienen la enfermedad, eso se llama falsos negativos, pero esto no lo ha entendido bien la población”.

Sumado a esto, Pomares resalta la alta tasa de asintomáticos de la enfermedad, lo cual puede hacer creer a alguien que no tiene el virus cuando en realidad no es así.

“Esta es una enfermedad que puede ser asintomática, por eso es que vemos casos de pacientes que llegan a urgencia, por ejemplo, porque se fracturó la pierna pero no tiene ni un solo síntoma respiratorio, no tiene fiebre, no tiene dolor al tragar, pero resulta que cuando los pacientes llegan nosotros tenemos unos protocolos donde tratamos de hacer unas pruebas básicas como lo son : hemograma, LDH, PCR y radiografía de tórax y nos hemos encontrado con que a esos pacientes asintomáticos les encontramos algún problema en estos exámenes y los colocamos como sospechosos, por lo cual se les procede a hacer un TAC de alta resolución pulmonar y encontramos hallazgos característicos del COVID-19, entonces se les hace la prueba y salen positivos, pero eso a la gente le queda difícil de entender, a un familiar que le digas que llevas a alguien por una fractura y le terminas diciendo que tiene COVID-19 no lo asimilan y peor si fallece, eso nos ha traído inconvenientes como amenazas y recriminaciones de la gente”.