Se esperaban menos asistentes para evitar las aglomeraciones, pero los motivos de los habitantes de Tierrabomba fueron más poderosos y, por eso, más de 100 de ellos vinieron hasta Cartagena en la mañana de ayer, para marchar por la igualad, el derecho al trabajo y, principalmente, para dejar claro que no permitirán que eliminen el embarcadero que existe detrás del Nuevo Hospital de Bocagrande.

Ese lugar, que históricamente les ha servido para el zarpe y desembarque de sus lanchas, ha sido el foco de la polémica en los últimos meses a raíz de la oposición hecha por algunos líderes comunales del sector turístico. Es por eso que, desde las 8 a. m. de ayer y por alrededor de dos horas, marcharon por diferentes calles y avenidas de Castillogrande, Bocagrande y El Laguito, para mostrar su rechazo a lo que consideran actos discriminatorios y para hacer un llamado a las autoridades para que de manera concertada se organice la zona y puedan continuar con sus actividades.

(Lea: Polémica por audio de líder de El Laguito contra tierrabomberos).

“Los derechos fundamentales no se negocian. De esta zona no vamos a salir jamás. Aquí hay personas que no nos quieren en el territorio, pretenden mandar a nuestra gente y a las embarcaciones para el muelle de La Bodeguita y eso no sucederá. Este es el único sitio que nos permite llegar lo más pronto posible con un enfermo. Es imposible sacarnos a nosotros de ahí. Le pedimos al Distrito de Cartagena, a la Capitanía de Puerto y demás autoridades que nos sentemos para hablar de desarrollo, lo que sí podemos es mejorar el entorno y tener una mejor organización, pero allí nos quedamos, es un lugar de zarpe ancestral y no vamos a salir”, declaró el abogado Wilman Herrera, participante de la marcha y residente de Caño de Loro.

Cabe recordar que la isla de Tierrabomba se compone también de los corregimientos Punta Arena, Bocachica y Caño de Loro, sumando entre todos alrededor de 15 mil habitantes. La principal actividad económica es la pesca, seguida del turismo.