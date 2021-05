Después de conocerse las nuevas medidas que la Alcaldía de Cartagena y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) han estado socializando con motociclistas de la ciudad, con las cuales se busca bajar los índices de accidentalidad y mejorar la movilidad, el gremio de mototaxistas aprovechó la marcha del miércoles para decirle al alcalde que de ser aceptadas las medidas y emitido el decreto, ellos se irían a paro indefinido.

Alaín Ramírez, de la cooperativa de mototaxistas de la ciudad, explicó que “se están haciendo unas mesas de trabajo para sacar estas nuevas medidas, pero nosotros no aceptamos ni un poquito dar parte de las vías de Cartagena. El alcalde argumenta que nos deben restringir a nosotros el paso para que Transcaribe pueda recuperarse, pero eso no es así. De ser emitido ese acto administrativo, nosotros nos declaramos en desobediencia civil y estaremos en paro, porque no pueden seguir restringiéndonos la movilidad”.

Recordemos que las medidas que se están estudiando, según contó Janer Galván, director del DATT, son las de restringir el parrillero en la avenida Pedro de Heredia, inicialmente desde la India Catalina hasta la bomba Texaco del Pie de La Popa y el otro punto sería en la avenida del Bosque, en un tramo de la Transversal 54, después de la curva de la Postobón y la Crisanto Luque.

También se habla de modificar el pico y placa para un solo dígito y que los viernes sin moto se conviertan en viernes sin parrillero, solo podrán circular con acompañante aquellos que hayan registrado a su familiar en la página web, en un link que habilitarían.