De 54 mil, apenas se renovaron 10 mil licencias de conducción en Cartagena

¿Qué sigue?

Los conductores que no alcanzaron a renovar su licencia pueden hacerlo ante la autoridad de tránsito, pero mientras no actualicen su licencia, no podrán conducir, y si lo hacen se enfrentan a sanciones por infringir el Código Nacional de Tránsito y su vehículo puede ser inmovilizado. Lea: “Absténgase de conducir vehículo automotor”: DATT a quienes no renovaron

Hoy, miércoles 21 de junio, las sedes del DATT en El Espinal, Manga y Ronda Real, continuarán atendiendo el trámite de renovación de licencia de conducción, en el horario de 8:00 a. m. a 12.30 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:30 p. m.