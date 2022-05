“Llamé al ministro del Interior el viernes pasado, me dijo que mejor dejaban pasar el fin de semana de elecciones para evitar problemas durante las votaciones, y que con eso daban tiempo para ir armando la terna. Me dijeron que no había afán, pero que debían acatar la orden -de suspensión-. Yo no voy a aceptar esa decisión”, indicó el alcalde Dau a El Universal.

Por ello, este lunes 30 de mayor, a través de un Facebook Live, el alcalde le pidió al presidente Iván Duque no aceptar la solicitud de la Contraloría Distrital de suspenderlo de su cargo. “Convoco al presidente Duque para que no sea partícipe de un complot fraguado desde la clase política cartagenera. Están buscando suspenderme por medio de un contralor ilegítimo y antidemocrático que fue encargado por cinco concejales. (...) Han solicitado al presidente mi suspensión inmediata del cargo, que desconoce el estado social de derecho, la democracia y la Constitución Política de Colombia”, dijo. Lea aquí: Dau pide a Duque no aceptar solicitud de la Contraloría de suspenderlo de su cargo

Y continuó: “La interinidad intencional del contralor de Cartagena desconoce la Constitución y la Ley. Esto da pie para que en cualquier parte se reúnan concejales malandrines, nombren un contralor de bolsillo y por no darles tajadas van a suspenderlo”.

“Esta resolución emitida por la Contraloría Distrital es una abierta y descarada expresión de participación en política que no puede ser consumada por el presidente de la República. Este acto arbitrario fue expedido en vísperas de las elecciones presidenciales para influir en sus resultados, y como se explicó, es el modus operandi resultante de la interinidad que mantiene intencionalmente el Concejo de la ciudad en el cargo de contralor distrital, participación que no debería acolitar el presidente de Colombia”, aseguró.