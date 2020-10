El alcalde William Dau Chamatt tuvo que retractarse de los señalamientos que hizo el pasado 31 de julio contra los directivos de la Universidad de Cartagena a quienes calificó como un “nido de ratas”.

El mandatario local emitió estas declaraciones durante una entrevista a Caracol Radio y reiteró que con dicha expresión no se refería a estudiantes o docentes de la alma mater sino a “algunas de las directivas”.

Ese mismo día el alcalde denunció en un video que no lo dejaron entrar a un evento en la institución y ratificó sus señalamientos. Lea: Dau dice que no lo dejaron entrar a la UdeC por declaraciones contra rector

El caso llegó ante la jueza Nohora García Pachecho que en fallo de segunda instancia obliga al alcalde a retirar de su cuenta “Salvemos a Cartagena” las publicaciones hechas el día 31 de julio en contra de los directivos de la institución de educación superior. Lea: Juez ordena a Dau retractarse por señalamientos contra directivos de UdeC

Para la jueza el mandatario extralimitó el ejercicio de su libertad de expresión y opinión, transgrediendo los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre de los accionantes en su calidad de funcionarios administrativos de este plantel educativo.

“Me permito precisar que los escándalos públicos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos directivos de la Universidad de Cartagena no me autorizan, al momento de expresar mi opinión, a utilizar de forma general la afirmación y calificativos que usé en una publicación hecha el pasado 31 de julio de 2020, en la cual me referí a dicho personal directivo de la universidad como “un nido de ratas corruptos”, por lo tanto, elevo excusas por la forma en la que me expresé en la mencionada oportunidad”, dice la retractación de Dau publicada en su página de Facebook ‘Let’s Save Cartagena’.