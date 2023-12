Dau se arrepiente de haber confiado en los gremios y en la sociedad civil

Dau respondió: “De haber creído o de haber tomado en serio la voluntad de los que integran la ‘sociedad civil’. Todos estos gremios, empresarios, sindicatos y organizaciones que decían que estaban contra la corrupción, que iban a colaborar, pero al final del día demostraron su cobardía al no tomar cartas en el asunto. Me dejaron solo en la defensa de Cartagena”.

El director de este medio de comunicación le preguntó al mandatario de los cartageneros lo siguiente: ¿De qué se arrepiente en estos cuatro de gobierno?

“Ni la Andi, ni la Cámara de Comercio, ni Fenalco, ni los hoteleros, ni las aerolíneas, ni nadie me respaldó en mi campaña; sin embargo, al día siguiente, ya todos eran mis ‘mejores amigos’. (...) Porque todos tienen que trabajar con el que está en La Aduana para que les vaya bien en su negocio”.

El ‘Tractor’ aseguró que esa es la manera de trabajar de la sociedad civil: “Les va bien con el que sea, sin importar que sea honesto o un deshonesto. Les fue bien con los once alcaldes que tuvo Cartagena en los ocho años de llegar Dau. Obviamente no estoy diciendo que estas personas sean corruptas, pues muchos de ellos son gente proba, honesta, transparente y decente; lo que pasa es que velan por sus intereses particulares o sectoriales, y no por los deseos del ciudadano de a pie”.

