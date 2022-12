Dau ordena a la Policía no permitir bloqueos de vías en protestas

“Ya esto se ha dicho una y otra vez. Si no están contentos con estas medidas que fueron socializadas con el Distrito, tienen otro tipo de acciones legales y judiciales que pueden utilizar, pero no tienen el derecho de afectar a la comunidad cartagenera. Ellos -los manifestantes- no pueden ser tan atrevidos de paralizar la ciudad. Ahora mismo estoy dando instrucción al comandante de la Policía y a la Secretaría del interior, cumplir la norma de no permitir bloqueos de vías”, enfatizó.

El burgomaestre reiteró que los inconformes con las medidas decretadas por la Alcaldía, pueden protestar ocupando un solo carril pero sin impedir el tráfico vehicular. “Nadie está por encima de la ley”, enfatizó Dau.