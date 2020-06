Dau mandó solicitud al Ministerio del Interior para reapertura de sectores

“Yo no quiero tenerlos encerrados, me preocupa tenerlos encerrados”. Con esas palabras el alcalde William Dau anunció a la ciudadanía que mandó una solicitud formal al Ministerio del Interior con el fin de incentivar la apertura de nuevos sectores económicos en Cartagena, que por mandato nacional no pudieron reactivarse el pasado primero de junio, como en otras ciudades del país.

Esto en el caso referido a peluquerías, centros comerciales y comercio minorista, que ante el acelerado crecimiento de la curva de contagios en Cartagena al inicio de este mes no pudieron abrir por la intervención del Gobierno nacional, que además ordenó el cierre de determinados barrios en la ciudad donde estarían concentrados la mayoría de los casos.

En este orden de ideas, acercándose el primero de julio, última fecha decretada por el presidente Iván Duque para la extensión del aislamiento preventivo obligatorio, el alcalde William Dau dijo que solicitó también que Cartagena fuera uno de los pilotos para la apertura de aeropuertos.

“Me preocupan los empleos, las empresas... He solicitado al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior que me dejen abrir nuevos sectores con todas las medidas de bioseguridad. Solicité que Cartagena fuera uno de los pilotos para abrir el aeropuerto porque Cartagena vive del turismo y este no puede comenzar sin aeropuerto”, aseguró.

Dau también dijo que desde su administración se han solicitado estímulos tributarios y subsidios al Gobierno nacional para las empresas que se han visto afectadas durante la pandemia.