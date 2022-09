Dau le dijo “Perro Castillo” y excontralor no se quedó callado, ¿qué dijo?

“Perro Castillo, no te saliste con la tuya. El excontralor Perro Castillo fue nombrado por apenas seis concejales y lo hicieron con el expreso propósito de venir a ver cómo perjudicaban a mi administración. En un mismo proceso dijo que hubo un contrato mal hecho. En la Contraloría General investigaron el caso y dijeron que no había nada malo”. (Lea: “Perro Castillo, no te saliste con la tuya”: Dau celebra que no lo suspenderán)

Esas fueron las palabras del alcalde de alcalde William Dau, al anunciar la nulidad de la solicitud de suspensión de su cargo. Sin embargo, el excontralor (e) de Cartagena, Rafael Castillo, se refirió a los señalamientos que lanzó en su contra el alcalde William Dau. “Son más de 2 años de improperios. Mantendré el mismo respeto de siempre hacia el alcalde. Mi labor en el ente fiscalizador terminó y ya él debe darse cuenta de eso”, dijo. (También le puede interesar: Polémica solicitud de suspensión al alcalde William Dau)

Castillo aseguró que no interpondrá acciones legales contra el mandatario: “No lo hice cuando publicó a mis hijas menores en redes sociales, ahora mucho menos por un criterio jurídico diferente al mío”.