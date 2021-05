Al respecto, el burgomaestre sostuvo que él - su hijo- y todos sus colegas tienen derecho a marchar, pero aclaró que esto no significa que se aplicarán cambios en el toque de queda.

El hijo del mandatario pidió al gobierno “Salvemos a Cartagena” no sacrificar al sector turístico con las medidas para contener el COVID-19 en la ciudad y criticó la reunión con funcionarios del Distrito.

En entrevista con El Universal, Abraham Dau, dueño del restaurante ‘El Arsenal: The Rum Box’, aclaró que marchó como comerciante afectado por el horario de toque de queda y por la forma cómo el sector del turismo ha sido el “más sacrificado”.

“Puede que sea mi papá, pero esta protesta no fue hacia mi padre, sino hacia el alcalde. Le hice una petición especial y es que deje al turismo trabajar pero esta petición ha sido extremadamente ignorada”, dijo el empresario.

(Le recomendamos: Hijo del alcalde Dau encabezó protesta contra el toque de queda ¿por qué?)

El hijo del alcalde Dau se mostró insatisfecho con la reunión que sostuvieron con el secretario del Interior, David Múnera y el equipo interdisciplinario del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

“Tuvimos una reunión con Múnera y siento que no llegó a ningún lado. Nos dieron un show de títeres. No fuimos escuchados por eso las marchas se van a incrementar, no para perjudicar a Cartagena sino para perjudicar al alcalde, que es quien nos ha hecho sufrir”, dijo.

Es de precisar que tras la reunión, los comerciantes acordaron presentar una propuesta formal que será evaluada por el Distrito.