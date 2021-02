El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Datt, informa a sus usuarios, que a causa de las interrupciones en el fluido eléctrico en el sector de Marbella, en la madrugada del día jueves 25 de febrero, y en repetitivas ocasiones en el transcurso de la mañana, generaron inconvenientes a nivel tecnológico que han afectado la atención de trámites y servicios al ciudadano.

“Aclaramos que esta situación se presenta por la fluctuación del fluido eléctrico, lo cual es ajeno a nuestra voluntad; en la actualidad estamos trabajando para restablecer la continuidad del servicio; una vez se supere el inconveniente, nuestros usuarios puedan re agendar sus citas y presentarse a realizar sus trámites de acuerdo a la disposición de cada sede”, explicó el director de la entidad, Janer Galván.

El Datt comunica a la ciudadanía que los días en los cuales no se ha prestado servicio a la comunidad con continuidad, se tendrán en cuenta en aquellos procesos que generan costos diarios para que no se incurra en sobrecostos en los trámites, e internamente se realizarán los ajustes necesarios para no afectar sus procesos, situación que se convalidará a los usuarios en sus solicitudes, cuando se restablezca el servicio.