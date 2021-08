En la base de inventario del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) solo se registran tres grúas, de las cuales dos se encuentran en mal estado mecánico, por lo que no podían estar en las calles de la ciudad inmovilizando vehículos, quedando solo disponible una grúa que data del 2018.

Desde ese año y hasta el 2020, este organismo de tránsito no celebró ningún contrato de mantenimiento de vehículos debido a la mala situación financiera y administrativa en que se encontraba el DATT, por lo que la única grúa que estaba funcionando lo hacía a “media máquina”, y al no contar con los recursos necesarios, tampoco podían contratar a un particular para que inmovilizara los vehículos que incumplían las normas de tránsito.

Pensando en toda esa situación y en que la entidad tuviera un modelo más sostenible para el servicio de grúas y de patio, el director del DATT, Janer Galván, asegura que comenzó a estudiar, con su equipo de trabajo, los ejemplos de otras ciudades, teniendo en cuenta la Resolución 5443 de 2009 del Ministerio de Transporte.

“El año pasado se celebró un contrato de mínima cuantía que alcanzó para que en unos 3 meses pudiéramos tener grúas en la ciudad y así realizar las inmovilizaciones. Este año, gracias a Dios pudimos suscribir un contrato de mantenimiento de vehículos y la única grúa que está en mejor estado del DATT, está siendo hoy objeto de reparación para tenerla activa para accidentes y demás novedades que se presenten”, explicó Galván, añadiendo que: “Como este año la realidad financiera ha sido diferente, porque están entrando recursos, pensamos en tener un modelo más sostenible para el servicio de grúas y patios, y comenzamos a ver ejemplos hasta que logramos cerrar el negocio”.