Damnificados por el invierno piden al alcalde Dau el pago de subsidios

El alcalde, William Dau, comienza a enfrentarse a las primeras protestas que llegan hasta los bajos de la Alcaldía para exigir el cumplimiento de sus derechos.

En la mañana de este viernes, un grupo de damnificados de las olas invernales que han afectado a barrios como San Bernardo, San Francisco, La Paz, El Pozón, La María, Lo Amador, Nariño y Petares, llegó alrededor de las 7 de la mañana a la Plaza de la Aduana para pedir una reunión con Dau.

“La administración saliente dejó blindados unos recursos de $630 millones, faltan 370 millones, y desde el 2 de enero la nueva administración nos está diciendo que están revisando. A esta población damnificada desde las olas invernales de 2004, 2007, 2009, 2010, 2011 en adelante, se les debe, a unos, los cuatro trimestres y a otros el tercer trimestre”, sostuvo Teresa del Carmen Mesa Cadena, líder de la población damnificada.

Según la líder, son 1.632 familias a las que les entregan el subsidio de arriendo.

Atendidos por el alcalde y funcionarios

Tras varias horas de protesta, el alcalde, William Dau, bajó para hablar directamente con los manifestantes, sin embargo, al poco tiempo terminó la reunión porque tuvo un altercado con una damnificada.

“Hay una comisión para revisar el tema el próximo martes y ese día sabremos cómo se solucionará el tema que nos dejaron las personas de la administración anterior (...) La falla fue que hicieron una parte (asignación de recursos) pero la otra no la firmaron, y al no firmarla, no quedó ningún compromiso”, expresó Fernando Abello, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo.

El funcionario reiteró que se están haciendo unos nuevos contratos con los damnificados. “Hoy mirábamos la parte estadística y nos dábamos cuenta que casi el 40% de las personas que deberían ir por su contrato no han ido. Así que le pedimos a la comunidad que vayan hasta Manga a recogerlos”.