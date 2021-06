Cabe recordar que a partir de ese 2011 los afectados emprendieron una lucha encaminada a obtener la reparación administrativa correspondiente e indemnizaciones tras sufrir daños materiales y morales debido a la destrucción y deterioro de sus viviendas, al haber sido construidas por el antiguo Instituto de Crédito Territorial en un terreno no apto e inestable.

A favor de la gente

Según el jurista, la primera batalla ganada la emitió dicho juzgado condenando al Distrito de Cartagena y al Ministerio de Vivienda a pagar $90 mil millones por perjuicios morales y materiales, pero el fallo fue apelado por las partes y la Procuraduría, que pidió se incluyeran otras familias, por lo que el Tribunal Administrativo De Bolívar en el año 2018 cobijó a muchas familias que el fallo de primera instancia había excluido.

“El Distrito de Cartagena, Minvivienda y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado solicitaron revisión eventual ante el Consejo de Estado, y en marzo del año 2020, la máxima corporación de lo contencioso administrativo se pronunció e invalidó parcialmente la sentencia, ordenando al Tribunal Administrativo de Bolívar que valorara nuevamente las pruebas arrimadas y emitiera otra sentencia. Con base en dichas órdenes, el Tribunal emitió la sentencia de reemplazo del 24 de julio del 2020, en la cual acatando las órdenes del Consejo de Estado, volvió a condenar en los mismos términos del año 2018. No obstante, el Distrito volvió a presentar nueva revisión que fue declarada improcedente por dicho Tribunal, porque no puede haber revisión de revisión, quedando en firme dicha decisión. Sin embargo, se evidencia falta de voluntad del Distrito de reparar sus propias fallas, intentando dejar desamparadas a miles de familias afectadas que a la fecha no han recibido una respuesta respecto a la tragedia que les tocó vivir y que fue responsabilidad del Distrito de Cartagena y el Ministerio de Vivienda”, argumentó Correa.

(Lea: Puente Benjamin Herrera: abren licitación para su recuperación).

Según el abogado, las entidades condenadas han presentados varias tutelas contra los despachos judiciales en busca de que se revoque la condena, pero estas han sido negadas por el Consejo de Estado.