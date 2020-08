Damnificados de olas invernales podrán reactivar contratos de beneficios de arriendo

La OAGRD espera la documentación de unos 80 damnificados favorecidos actualmente con el beneficio económico y que no tramitaron sus contratos en el primer semestre. Este proceso es solo para las personas que ya reciben el beneficio y que por alguna razón tuvieron problemas para renovar en el primer semestre o desean cambiar el arrendador de su contrato.

Una vez recibida la información, la OAGRD enviará el contrato de arriendo de vivienda urbana y la declaración juramentada, documentos que deben imprimirse, firmarse, escanearse y enviarse al mismo correo en un período no mayor a 3 días. La recepción de documentos está habilitada hasta el próximo 31 de agosto.

La OAGRD notificó que solo se tramitará 1 solicitud por cada dirección de correo electrónico, y reiteró que los 1.483 damnificados favorecidos con el beneficio en el primer semestre no deben hacer este proceso, a menos que deseen hacer una modificación del contrato.

Son familias que resultaron afectadas en 2004, 2007, 2010, y en la falla geológica de San Francisco. Quien no haga parte de ese grupo y no haya recibido beneficio anteriormente, la entidad pidió que se abstengan de enviar información, ya que la idea es no entorpecer el proceso.