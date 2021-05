Conseguir una cama en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el país, desde que inició la pandemia del coronavirus, ha sido caótico. En Colombia el sistema de salud no estaba preparado para enfrentar una situación sanitaria como esta, por lo que no habían muchas camas disponibles, sin embargo, con el pasar de los días, en cada ciudad se pudo sobrellevar la situación y con ayuda del Gobierno nacional y empresas privadas ampliaron la red hospitalaria para atender a más pacientes positivos para este virus, durante las dos primeras olas de contagios.

¿Qué pasa?

Carmen de Caro afirmó que estos ‘errores’ en los registros de ocupación se estarían dando porque desde el Dadis están teniendo en cuenta clínicas y hospitales que no están prestando el servicio a ningún paciente.

“El reporte que entrega el Dadis de un 82% de ocupación de camas UCI (del 6 de mayo) se da porque incluyen las 33 camas de la Clínica Jesús de Nazareth y del Hospital Serena del Mar, que se encuentran habilitadas en el Ministerio de Salud pero que en realidad no están prestando el servicio, ya sea por infraestructura o porque la clínica está desfinanciada, lo que nos lleva a una ocupación del 100%”, expresó la personera.

Cabe precisar que el pasado 5 de mayo el Dadis comunicó la expansión de la red hospitalaria en la Clínica de La Mujer, donde dieron 9 nuevas camas UCI, 3 de cuidados intermedios y 20 de hospitalización, las cuales no serían utilizadas para pacientes con COVID-19. Además, a mediados del mes de abril, el Hospital Serena del Mar abrió completamente sus puertas para atender a la comunidad, pero a la fecha no han sido autorizados para atender pacientes con esta patología.

Con relación a la Clínica Jesús de Nazareth, y en palabras de su gerente, Gerald Meza, “tenemos las instalaciones, las camas, el personal y la disposición, pero no podemos atender ni hacer nada porque las EPS nos adeudan desde hace años, más de $14 millones, y por más denuncias que tenemos, nadie hace nada para que ellos paguen sus obligaciones”.

Todo esto aumenta la preocupación en la ciudadanía, quienes señalan que “nos tienen engañados, muchos enfermos están en camillas porque no hay camas”. Paralelamente la denuncias fueron confirmadas por médicos de la ciudad quienes explican que “la situación es crítica, no hay camas UCI y estos pacientes no pueden esperar mucho, pues requieren de una atención urgente, por lo que no pueden ser atendidos ni en piso ni en intermedios”.