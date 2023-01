Cuestionan propuestas de Afinia para reducir tarifas de la luz

“Eso es factible y no tiene ningún problema. Lo que no me gusta es que lo condicionan. Por ejemplo, el subsidio es el 50% para estrato uno actualmente en todo el país, en la pandemia lo subieron a un 60%. Ellos lo que dicen es que pueden seguir recibiendo ese 50%, pero no puede pasarse un kilovatio/hora más de lo que te diga el Gobierno como consumo de subsistencia”.

Y continuó: “Supongamos que usted viva en un pueblecito y siempre consumes 180 kilovatio/hora, pero cuando te llegan esos calores vas a usar más el abanico y las neveras se vuelven insuficientes. Eso aumentará el consumo y te sales del consumo de subsistencia, entonces pierdes ese beneficio porque te pasaste”.

Murra cuestionó la propuesta de establecer un consumo mínimo vital para usuarios que demuestren su imposibilidad de pago, el cual sería cubierto en su totalidad con presupuesto del Gobierno nacional: “Afinia sabía perfectamente que hay un nivel de pobreza en la Costa y asumieron ese reto. Ellos deben responder de su bolsillo. La empresa no ha querido reconocer que la opción tarifaria implica que todos los meses los usuarios van dejando una deuda pendiente. Después de ese periodo de transición la empresa dirá que está cobrando una tarifa más baja de la real”.