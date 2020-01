Cuerpos de agua de Cartagena siguen a merced de los invasores

Al caminar desde la India Catalina hasta el parque Apolo, en el barrio El Cabrero, pocos notarán, quizá por parecer algo normal, que detrás del cúmulo de mangle que sobresale en la vía, se esconden años de tala indiscriminada de vegetación y casas levantadas a punta de relleno de basuras y desperdicios que no hacen más que contaminar el cuerpo de agua a su alrededor.

Pero lo cierto es que no es un tema nuevo, por el contrario, durante más de 10 años se ha hablado del daño ambiental, que no solo se limita a este cuerpo de agua. Incluso se han planteado algunas soluciones, sin embargo, poco se ha hecho al respecto y mientras el tiempo pasa, las invasiones y el daño crecen. (Le puede interesar: “En Cartagena los peces no solo se mueren por falta de oxígeno”)

En un recorrido de El Universal, se encontró que además de la veintena de casas improvisadas que hay en el sector El Papayal de Torices, se han instalado nuevos materiales, como tablas, alambres y plástico a orillas de la laguna.