Cuatro decretos que el gobierno de Dau ha “reversado” por la ola de críticas

“Si bien conocemos que en muchos barrios ha habido quejas por el tema de los bailes con picós y de muchos establecimientos que no cumplen con los requisitos para operar, también reconocemos que la ciudad está en un proceso de apertura económica y de todas las afectaciones que generó principalmente al sector del entretenimiento y de la recreación, y en ese sentido vamos a ser unas modificaciones: la exclusión de discotecas, bares y gastrobares de la medida de cierre los domingos y los lunes a partir de las 10 de la noche, y esta medida se mantendrá para las tiendas, terrazas, billares y demás negocios contenidos en el decreto”, explicó la funcionaria. Lea: Bares y discotecas rechazan restricción de licor y tienen otra propuesta

La secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, Paola Pianeta Arango, anunció la exclusión del gremio de bares y discotecas del mencionado decreto, que restringe en más de 120 barrios el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio que expendan, distribuyan o en donde se consuman bebidas alcohólicas, así como el uso de picós en la realización de cualquier tipo de espectáculo. Lea: Bares y discotecas no van a cerrar a las 10 p.m., Alcaldía revisará decreto

“Como muestra de que sí escucho a la gente, y he escuchado muchísimos comentarios que considero valederos respecto de la medida que habíamos tomado de establecer todos los viernes sin moto de aquí hasta fin de año, hemos reevaluado la medida”, dijo el alcalde William Dau a través de un video el 5 de octubre. Lea: Mototaxistas levantan protesta tras anuncio del alcalde Dau

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), seccional Bolívar, manifestó que esta medida no contribuía de manera eficaz al proceso de reactivación económica y social en el territorio. Además, en las redes sociales de la Alcaldía muchos ciudadanos expresaron su molestia por la prórroga del toque de queda y pidieron que no se continuara, pues en muchos barrios no se cumplía.

En atención a las críticas se emitió el Decreto 0561, en donde se estipuló que a partir del 20 de mayo el horario del toque de queda en Cartagena era de 10 p. m. a 5 a. m., revocando el horario anterior y la restricción total del mencionado fin de semana. Lea: Comerciantes celebran reversazo de Dau en el toque de queda

- Decreto 0284 del 28 de febrero de 2022: ordenó toque de queda entre las 3 y las 5 de la mañana de cada día. La medida tendría vigencia desde las 00:00 horas del 1 de marzo de 2022 hasta las 24:00 horas del 30 de abril de 2022.