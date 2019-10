Cuatro casas en peligro de caerse en el barrio Manzanares

Por la constante humedad que generan dos válvulas de la empresa Aguas de Cartagena, hay cuatro viviendas en alto riesgo en el barrio Manzanares.

El barrio en cuestión hace parte de la Loma del Marión y tiene como vecinos los barrios Nueva Granada, Nuevo Bosque y Mirador de Nuevo Bosque.

Las cuatro viviendas afectadas están sobre un promontorio de tierra, a orillas de la calle 29A, la misma que comunica a Nuevo Bosque con el barrio José Antonio Galán (La Pajarera).

Candelaria Balverde, propietaria de la vivienda más afectada, contó que cuando se levantaron las casas de Manzanares, las piletas funcionaban sin ningún problema, “pero de unos años para acá mantienen la tierra húmeda; y los escalones que construimos para subir de la carretera a nuestras casas, se mantienen llenos de verdín. El muro de contención que levantamos para contener el promontorio de tierra, se está rajando. El día que se desplome, es probable que también caiga parte de nuestras casas, y eso nos tiene angustiados”, manifestó la mujer.

Añadió que durante el día brota un agua limpia, cuya emisión no se nota a simple vista, pero hace que la tierra se humedezca y se ablande.

“A veces, en las madrugadas, se suelta un chorro grueso que rueda por la calle y va a parar hasta la iglesia de Nuevo Bosque, que está más o menos lejos de aquí”, añadió.

Ana Carmela Cardozo, otra de las perjudicadas, hizo saber que “ya le he enviado como tres cartas a Aguas de Cartagena, y sus operarios vienen y nos dicen que las piletas supuestamente son registros, pero sabemos que en realidad son válvulas de aire. Tengo mi casa completamente rajada y la escalera exterior se ha caído varias veces”.

Efrén Herrera Blanquicett, miembro de la Junta de Acción Comunal de El mirador de Nuevo Bosque comentó que esas válvulas fueron instaladas antes de que existieran su barrio y Manzanares.

“Pero eso no quiere decir –afirmó-- que Aguas de Cartagena no deba remediar la situación, ya que esas válvulas, si funcionan bien, no tienen por qué estar arrojando agua diariamente”.

El líder comunal comentó que el terreno donde están los barrios en mención es arcilloso y movedizo, razón por la cual la humedad ha hecho que las casas estén cediendo, “y lo otro es que nuestras calles permanecen mojadas, aunque sea verano”.

De acuerdo Herrera Blanquicett, la JAC lleva más de 15 años tratando de llamar la atención de Acuacar, pero la compañía no ha tomado las medidas para detener el peligro. “De vez que cuando manda sus técnicos, quienes hacen uno que otro arreglito, pero nunca aplican una reparación definitiva que impida que se presente un gran deslizamiento de tierra”.

Anotó que, hasta el momento, la JAC ha cumplido el debido proceso en cuanto a las quejas, “pero ya estamos preparando una acción popular en contra del Distrito y de Aguas de Cartagena”.

Un vocero de Aguas de Cartagena dijo que la empresa se comunicará con la dirigencia comunal y pronto dará una respuesta sobre el problema en cuestión.